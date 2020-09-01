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  3. Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak
01 Eylül 2020 Salı 10:12 | Son Güncelleme:

Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak

Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başlayacağını bildirdi.

Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, destek ödemelerinin TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacağını belirtti.

ÖDEMELER BANKALARA YAPILACAK

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını kaydeden Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacağını kaydetti.

Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak
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