01 Eylül 2020 Salı 10:12 | Son Güncelleme:
Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Eylül'de başlayacağını bildirdi.
Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, destek ödemelerinin TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacağını belirtti.
ÖDEMELER BANKALARA YAPILACAK
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını kaydeden Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacağını kaydetti.