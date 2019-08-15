Ağustos ayı kira artış oranı nedir? 2019 TEFE TÜFE Ağustos kira artışı hesaplama örneği..

Ağustos ayı kira artış oranı nedir? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor. Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ağustos 2019 kira zam oranını da TÜİK tarafından sitesinde açıklandı. Ağustos ayı kira artış oranı nedir? diye merak edenler için yanıtı haberimizde yer alıyor..

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR?

Ağustos 2019 kira artış oranı belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,36 arttıTÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti.

Ağustos ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış yapılacak.

AĞUSTOS TEFE TÜFE KİRA ARTIŞI HESAPLAMA

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19,91

Zam bedeli: 199,1 lira

Zamlı kira bedeli: 1.199,1 lira

GEÇEN AY KİRACILARA NE KADAR ZAM YAPILDI?

2019 Temmuz ayında kiracıların yeni dönem kira bedelleri yüzde 19.88 oranında artış yapıldı.

TEMMUZ TEFE TÜFE KİRA ARTIŞI HESAPLAMA

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19,88

Zam bedeli: 198,8 lira

Zamlı kira bedeli: 1.198,8 lira

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir.