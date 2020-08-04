Ağustos 2020 kira zam oranı açıklandı!

Ağustos ayı kira artış oranları heyecanla bekleniyor. Kira artış hesaplamasında kullanılan oranlar her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor.

AĞUSTOS KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Ağustos kira artış oranı açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,76, aylık %0,58 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.