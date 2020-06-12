Asgari Geçim İndirimi (AGİ) güncel tablosu sizlerle! AGİ ne kadar, kaç TL oldu?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücretleri, vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışan bireylere ödenen AGİ ücretleri 2020'nin başında zamlanmıştı. Asgari ücrete dahil olan bu ücret asgari ücretten yüksek maaş alanlara maaşlarından hariç olarak ödeniyor. Geçtiğimiz yıl bekar çalışana ödenen 191.85 TL'lik AGİ ücreti bu yıl 220,73 TL'ye yükseldi. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) güncel tablosuna haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz...

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Bu sene asgari ücrete yüzde 15,03'lük artış yapıldı. Yapılan bu artışla asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.

AGİ ÜCRETLERİ TABLOSU

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılması oluyor. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür. AGİ, maaşı vergilendirilen herkes tarafından alınabilir. AGİ'nin çalışana ödenmemesi resmi bir suç olup, şikâyet edilebiliyor.