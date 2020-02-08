AGİ asgari ücretin içinde mi 2020? Asgari geçim indirimi nedir, ne kadar?

AGİ asgari ücretin içinde mi 2020? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2020 yılı asgari ücret, yüzde 15 artışla brüt 2.943, net 2.324 TL oldu. Çalışan vatandaşlar Ocak ayı maaşlarını zamlı olarak aldılar. Asgari ücretin artması ile AGİ ücretinde de artış yaşandı. Asgari ücret kazanan vatandaşlar AGİ'nin asgari ücrete dahil olup olmadığını öğrenmek istiyor. AGİ (Asgari geçim indirimi) ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

AGİ ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ 2020?

AGİ, asgari ücretin içinde oluyor. Asgari ücret 2020 yılında bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil 2.324 TL olarak belirlendi. Evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücret AGİ dahil 2 bin 479 lira 21 kuruş oldu.

AGİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık

İşçinin kendisi için % 50

Çalışmayan ve geliri olmayan eş için % 10

Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına % 7,5

Üçüncü çocuk için % 10

Dördüncü ve daha fazla çocuk için % 5’er

indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için % 15’lik orandan işlem görür. % 15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.

AGİ TABLOSU 2020

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL,

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL