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  3. AGİ 2020 zammı ne kadar? İşte 2020 AGİ tablosu ve bekar, evli, eşi çalışmayan AGİ tutarları..

AGİ 2020 zammı ne kadar? İşte 2020 AGİ tablosu ve bekar, evli, eşi çalışmayan AGİ tutarları..

AGİ 2020 zammı ne kadar" İşte 2020 AGİ tablosu ve bekar, evli, eşi çalışmayan AGİ tutarları..

AGİ 2020 zammı ne kadar? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Aralık ayında yapılan görüşmeler sonrasında 2020 asgari ücret ve AGİ zammı belirlendi. AGİ 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girdi ve ocak ayı maaşları zamlı olarak yatacak. AGİ tutarları kişinin bekar, evli, 1 çocuklu, 2 çocuklu, 3 çocuklu, 4 çocuklu ve 5 çocuklu olmasına göre değişiklik gösteriyor. AGİ 2020 zammı ne kadar? sorusunun aynıtı haberimizde..

AGİ 2020 zammı ne kadar? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Asgari ücret ve AGİ 2020 zammı geçtiğimiz ay belirlendi. Ocak ayında zamlı maaşlar görülebilecek.  2020 AGİ tutarları, bakanlığın komisyonda açıkladığı zam oranları üzerinden hesaplandı. AGİ asgari ücretin yanında ek gelir olarak görülüyor. AGİ 2020 zammı ne kadar? sorusunun cevabı haberimizde sizlerle.. 

AGİ 2020 NE KADAR? 

Bekar                                220,73TL

Evli eşi çalışmayan                  264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu        297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu        331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu        375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu        375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu        375,23 TL

Evli eşi çalışan                     220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu           253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu           286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu           331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu           353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu           375,23 TL

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Yapılan yüzde 15,03'lük artışla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanan rakamın ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı. Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.  

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

KİMLER AGİ ALABİLİR?

AGİ, maaşı vergilendirilen herkes tarafından alınabilir. Gelir vergisi kanununda yer alan 61. maddedeki ücreti alan herkes AGİ’den faydalanabilir. AGİ, 2016 yılı itibari ile bekâr ya da eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde yer almaktadır. Eğer eşi de çalışıyor ise AGİ ayrı ödenir. AGİ’yi ödememek resmi bir suçtur. Şikâyet edilebilir. İşçinin yasal hakkıdır. İşçi AGİ’si ödenmediği takdirde iş sözleşmesini fesih etme hakkına sahiptir. Asgari ücretin artması ile birlikte yıllık AGİ’lerde de artma olmaktadır.


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