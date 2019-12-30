Bekar, eşi çalışmayan, evli 2 çocuklu AGİ 2020 ne kadar? İşte 2020 AGİ listesi..

AGİ 2020 ne kadar oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü toplantısının ardından 2020 asgari ücret ve AGİ zamlarını açıkladı. 2020 yılı için en düşük maaş 2 bin 324 TL olarak belirlendi. Ek gelir olan asgari geçim indirimi AGİ tutarı da merak ediliyor. Bekar, eşi çalışmayan, evli 2 çocuklu AGİ 2020 ne kadar? sorusunun yanıtı haberimizde..

AGİ 2020 NE KADAR OLDU?



Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL





2020 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI BELLİ OLDU

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.

Asgari Ücret 2020 Brüt (Aylık): 2.943,00 TL

Asgari Ücret 2020 Net: 2.324,70 TL