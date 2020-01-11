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  3. AGİ 2020 ne kadar, kaç TL? İşte bekar, evli, 1, 2 çocuklu AGİ 2020 ücret tablosu..

AGİ 2020 ne kadar, kaç TL? İşte bekar, evli, 1, 2 çocuklu AGİ 2020 ücret tablosu..

AGİ 2020 ne kadar, kaç TL" İşte bekar, evli, 1, 2 çocuklu AGİ 2020 ücret tablosu..

AGİ 2020 ne kadar, kaç TL? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından 2020 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de belli oldu. AGİ, evli ve çocuklu olan çalışanlar için daha yüksek ödenecek. 2020 yılında alacakları AGİ tutarı öğrenmek isteyen kişiler yeni rakamları araştırmaya devam ediyor. AGİ 2020 ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı haberimizde..

 

AGİ 2020 ne kadar, kaç TL? sorusu arama motorunda aranan konular arasında bulunuyor. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) için 2020 yılında yapılacak olan zam oranı asgari ücretle birlikte belli oldu. Açıklanan resmi rakamlara göre 2020 brüt asgari ücret 2 bin 943 lira olarak belirlendi.Asgari Geçim İndirimi yani AGİ bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş olarak hesaplandı.İşte bekar, evli, 1, 2 çocuklu AGİ 2020 ücret tablosu..

AGİ 2020 NE KADAR OLDU?  

Bekar                                220,73TL

Evli eşi çalışmayan                  264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu        297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu        331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu        375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu        375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu        375,23 TL

Evli eşi çalışan                     220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu           253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu           286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu           331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu           353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu           375,23 TL

2020 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Yapılan yüzde 15,03'lük artışla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanan rakamın ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı. Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.  

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

KİMLER AGİ ALABİLİR?

AGİ, maaşı vergilendirilen herkes tarafından alınabilir. Gelir vergisi kanununda yer alan 61. maddedeki ücreti alan herkes AGİ’den faydalanabilir. AGİ, 2016 yılı itibari ile bekâr ya da eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde yer almaktadır. Eğer eşi de çalışıyor ise AGİ ayrı ödenir. AGİ’yi ödememek resmi bir suçtur. Şikâyet edilebilir. İşçinin yasal hakkıdır. İşçi AGİ’si ödenmediği takdirde iş sözleşmesini fesih etme hakkına sahiptir. Asgari ücretin artması ile birlikte yıllık AGİ’lerde de artma olmaktadır.


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