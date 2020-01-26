Afrika çıkarması yeni iş fırsatları doğuracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yanında Türk iş dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte 26-28 Ocak tarihleri arasında Cezayir, Gambiya ve Senegal’den oluşan 3 Afrika ülkesine iş seyahatleri gerçekleştirecek. Türkiye’nin söz konusu ülkelerle ticari ilişkilerinin masaya yatırılacağı iş forumlarının düzenleneceği Afrika Çıkarması kapsamında ülkeler arası dostluğun pekiştirmesi ve ekonomik ilişkilere olumlu katkı sağlanması hedefleniyor.

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı Fuat Tosyalı, son yıllarda hızla gelişen Türkiye-Cezayir ilişkilerinin gelecek için iki ülkenin iş insanlarına da büyük umut vadettiğini belirterek şunları söyledi: “Önümüzdeki dönemde farklı alanlarda Türk yatırımcılarını daha çok göreceğiz. İki ülke arasındaki ticaret hacmini kısa vadede 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak en büyük önceliklerimiz arasında. Türk iş insanlarının Cezayir’de yapacakları yatırımların artmasını da hedefliyoruz.”

Ticaret hacmi 2 katına çıkacak

DEİK Türkiye-Senegal İş Konseyi Başkanı İhsan Şahin ise Senegal’in, Afrika’nın Amerika’ya en yakın noktası olduğuna işaret ederek şunları kaydetti: “Senegal, ABD ile gümrüksüz ticaret sözleşmesi bulunması, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu ülkeleriyle iyi ticari ilişkilerinin olması ve oturmuş demokrasisi, gelişmiş hukuk sistemi yönlerinden yatırım yapmak için cazip bir ülke. Bu ülkeyle 410 milyon dolarlık mevcut ticaret hacmini birkaç yıl içinde en az 2 katına çıkarmayı istiyoruz."

Sakatat, pirinç ihraç edilebilir

DEİK Türkiye-Gambiya İş Konseyi Başkanı Şaban Dinç de Türkiye ile Gambiya arasında Ocak-Kasım 2019 döneminde 49 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını söyledi. Dinç, Gambiya'ya otomobil, çimento, pirinç ve sakatat satılabileceğini ifade etti.