Adrese teslim imar değişikliğine son

Yelda GÖKDAĞ

Düzenleme, şehirlerin kaderini değiştirecek düzenlemeler içeriyor. Tasarıyla ilgili bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklifle yüksek yapılara sınır getirileceğini söyledi.

ADA BAZLI PLAN DÖNEMİ

Muş’un verdiği bilgiye göre parsel bazlı plan dönemi kapanacak. Plan ada bazlı yapılacak. Böylece kişi ya da kurumların talep ve çıkarlarına göre planlamanın önü kapanacak. Bundan sonra planlarda ‘yükseklik serbest’ tanımı yer alamayacak. Yeni yerleşim yerleri 5 kat olacak.

EVİNİ KENDİ YAPANA HARÇ PARASI YOK

- Kaçak yapının satış ve kiralanmasını önlemek için tapuya işlenecek.

- Bu tür yapılar yıkılacak ve cezası da arsa değerine göre artırılacak.

- Vatandaş daire alırken kaçak olduğunu tapuda görecek; şerh konulmuşsa almayacak.

- Otel işletmeleri kafalarına göre sahillere iskele yaptıramayacak, olanlar sökülecek. İskele izni sadece kayalık alanlarda olacak.

- Kanuna göre vatandaş kendi iş gücü ve nakdi takviyesiyle yaptığı konutlar için harç ödemeyecek.

- Yapılan planlamayla bir değer artışı varsa bu artış kişileri ya da kurumları zenginleştirmeyecek. Değer artışı kamunun olacak.

- Mevcutta kaçak yapılara kesilen cezada tek bir tarife varken, düzenleme sonrası adil ceza uygulaması gelecek. Bundan sonra arsa emlak değerleri esas alınacak.

- Kaçak yapıların, ilgili idarece yıkılmaması durumunda, bakanlık yıkımı gerçekleştirecek. Bu defa yıkım maliyetini yüzde 100 fazlasıyla idareden tahsil edecek.

- İmar Barışı’na başvurup Yapı Kayıt Belgesi alanlar, yapı denetim firmalarının kontrolünde güçlendirme yapabilecek.

- Taşıyıcı kalıp iskelesi olarak ahşap malzeme kullanılamayacak.

- Köylerde yapılacak yapılarla alakalı vatandaş valilikten onay alacak.