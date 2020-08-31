Adalet Bakanlığı personel alımı yapıyor! Adli Tıp Kurumu alım şartları neler?

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı personel alımı yoğun ilgi görüyor. Adli Tıp Kurumu'nda çalışmak isteyenler alım yapılacak pozisyonları ve şartları araştırıyor. 24 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 4 Kimyager, 9 Laborant, 18 Sağlık Teknikeri, 3 Tekniker ve 2 Aşçı kadrosu yapılacak sözlü sınavlara 2018 yılı KPSS’ye giren ve kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek.

ADLİ TIP PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 18 Eylül 2020 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1983 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

ADLİ TIP PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular Adli Tıp Kurumunun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru esnasında fotoğraf ve KPSS sonuç belgesi ile diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların bu belgelerin PDF ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir.

Başvurular 7 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 18 Eylül 2020 Cuma günü saat 17.00 itibarıyla sona erecektir.

SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN?

İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın İstanbul Bahçelievler’de bulunan merkez binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.