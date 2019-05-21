Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Daha önce de personel eksikliğinin giderilmesi noktasında Adalet Bakanlığı' nın çok yakında ilana çıkacağını ifade eden Bakan Abdülhamit Gül, açıklamalarında personel alımına yönelik daha fazla detay vermemişti. Konu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, merkez teşkilatı, adliyeler ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edileceğini bildirdi.

ADALET BAKANLIĞI’NA 11 BİN PERSONEL ALINACAK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, merkez teşkilatı, adliyeler ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edileceğini bildirdi.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Personel eksikliğinin giderilmesi noktasında Adalet Bakanlığı' nın çok yakında ilana çıkacağını ifade eden Bakan Abdülhamit Gül, açıklamalarında personel alımına yönelik daha fazla detay vermedi. Başvuru tarihi belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NE OLACAK?

Adalet Bakanlığı ile CTE personel alımı farklı kadrolara alınacak. Henüz yeni başvuru şartları yayınlanmadı. Daha önceki alımlarda istenilen şartlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kâtip, mübaşir, infaz koruma memuru, şoför, hizmetli, destek personeli gibi kadrolara yapılan personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde olacak:

Türk Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak, Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak. katiplik için 35, gardiyanlık için 30 yaşını geçmemiş olmak.

İNFAZ KORUMA MEMURU OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanlarda değişiklikler olabiliyor. Bir önceki ilanlara kıyasla genel şartların aşağıdaki gibi olacağı tahmin ediliyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak

En az lise diplomasına sahip olmak

Erkekler için 170 cm, kadınlar için 160 cm'den uzun olmak

Belirtilen aralıkta boy-kilo endeksine sahip olmak

KPSS'den en az 70 puan almış olmak

Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

30 yaşını aşmamış olmak