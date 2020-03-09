Adalet Bakanlığı öğretmen alımı ne zaman? 2020 cezaevi öğretmen alımı şartları neler?

Cezaevlerine 2 bin 500 adet öğretmen istihdam edileceği ve protokolün 9 Mart'ta imzalanacağı hafta sonu duyurulmuştu. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bugün cezaevlerinde lise ve mesleki eğitim merkezleri açılmasına imkan verecek iş birliği protokolünü imzaladı. Protokolün de imzalanması ile adaylar Adalet Bakanlığı öğretmen alımı ne zaman? sorusunun yanıtını ve diğer detayları araştırmaya başladı.

ADALET BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı tarafından cezaevi öğretmen alımı için başvuruların ne zaman kabul edileceği henüz açıklanmadı. Detaylar açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

PROTOKOL NELERİ KAPSIYOR?

İki bakanlık arasında tutuklu, hükümlü, yükümlü ve eski hükümlüler ile annesinin yanında kalan 3-6 yaş grubu çocukların iyileştirme çalışmaları kapsamında kişisel, sosyal ve mesleki gelişimleri sağlanacak. Bu kapsamda okuryazar olmayanların, okuryazar hale getirilmesi, örgün eğitim dışında kalanların eğitimlerine devam etmelerinin sağlanması, okul öncesi, lise, mesleki eğitim merkezi ya da şubelerinin açılması, mesleki eğitim merkezlerinde lise diplomasına erişim programlarına katılım teşvik edilecek. Ayrıca, halk eğitimi merkezleri tarafından kurslar ve sosyal etkinlikler düzenlenecek.

Tutuklu, hükümlü, yükümlü ve eski hükümlülerin belirli bir mesleki alana dair geçmiş öğrenmelerinin değerlendirilecek. Faaliyetlerde görev alacak eğiticilere, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu personeline ve diğer personele hizmet içi eğitimler düzenlenecek.

Hükümlü ve tutukluların mesleki eğitim merkezlerine kayıtlarının yapılarak kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgesi ve diploma sahibi olmalarının sağlanacak.

Çocuk ve genç hükümlü ve tutukluların kaldığı ceza infaz kurumlarında 9-10-11 ve 12. sınıflara devam edemeyen çocuk ve gençlerin örgün lise eğitimine devam edebilmeleri için Ceza İnfaz Kurumları içerisinde müstakil lise veya uygun görülen bir liseye bağlı şubeler açılacak.

CEZAEVİ ÖĞRETMEN ALIMI ŞARTLARI NELER?

Cezaevi öğretmen alımı 2020 şartları henüz açıklanmadı. Daha önceki yıllarda yapılan alımlarda aranan şartlar şu şekilde:

1- 657 sayılı Devlet Memurlarını Kanununun 48'inci maddesinde yer alan şartlara uygun olmak.

2- Öğretmen alımına başvuruda bulunacak adayların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından MEB'e bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacak derslere ilişkin ilan tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon programı bitirmiş olmak.

3- Güvenlik ve arşiv araştırması olumlu olmak.

4- Askerlikle ilişiği olmamak.(Muaf, tecilli, yapmış ya da yedek sınıfa geçmiş olmak)