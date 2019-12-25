Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınavı ne zaman? İcra Müdürlüğü sınavı saat kaçta?

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Adalet Bakanlığı 700 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı alımı yapıyor. İcra Müdürlüğü alımı sınavı için başvurular 7-14 Kasım 2019 tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alındı. Alım için başvurularını gerçekleştiren adaylar gözlerini İcra Müdürlüğü alımı sınavına çevirdi. İcra Müdürlüğü alımı sınavı ne zaman, saat kaçta? merak ediliyor. İcra Müdürlüğü alımı sınavı ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

İcra Müdürlüğü alımı yazılı sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Aralık 2019 Cumartesi günü Ankara’da yapılacak. Sınav saat 10:15’te başlayacak ve 90 dakika sürecek. Adaylar, saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ALIMI SINAVI NASIL YAPILACAK?

Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 35 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testler aşağıda belirtilen konular ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır:

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:

a) Türkçe, (10)

b) Matematik (10)

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (5)

d) Türk Kültür ve Medeniyetleri, (5)

e) Temel Yurttaşlık Bilgisi, (5)

Alan Bilgisi Testi:

a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı, (8)

b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği, (12)

c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu, (6)

d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı, (5)

e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik. (4)

Alan bilgisi testinde her alt konudan soru yer almayabilecektir.

Sınavda uygulanacak sorularının telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez. Sorular, basılı veya internet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması veya yayımlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.

Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi (20), alan bilgisi soruları seksen (80) puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırken genel yetenek ve genel kültür konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır.