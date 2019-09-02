CTE personel alımı yapıyor! Adalet Bakanlığı CTE alımı sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları araştırılıyor. CTE psikolog alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli pozisyonda sözlü sınavla erkek adaylar arasından 108 psikolog, 24 sosyal çalışmacı, 36 öğretmen ve 3 veteriner hekim alımı yapacak. Başvurular 22 Temmuz ve 7 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Sözlü sınava girecek adayların isimleri ve sözlü sınava girecekleri yer ile sözlü sınav tarihi bugün açıklanıyor.

CTE ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sözlü sınava girecek adayların isimleri ve sözlü sınava girecekleri yer ile sözlü sınav tarihi 02/09/2019 tarihinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden www.cte.adalet.gov.tr ilân edilecektir.

Sözlü sınava, 2’nci maddede belirtildiği üzere 2018 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava katılacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınava gelirken Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarası bulunan resimli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

•İlgilinin yerleştirileceği unvanın gerektirdiği mesleki bilgi 40,

• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

•Genel kültür 20,

•Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

İlgilinin yerleştirileceği unvanın gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; yerleştirileceği unvanın gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanmak üzere oluşturulacaktır. Nihai başarı listesi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilân edilecek, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.