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  3. ‘Acil Durum Butonu' 1 milyona ulaştı

‘Acil Durum Butonu' 1 milyona ulaştı

‘Acil Durum Butonu' 1 milyona ulaştı

Turkcell'in uygulaması BiP'in ‘Acil Durum Butonu'nu yükleyen kullanıcılar, ‘Acil Durumda Ulaşılacak Kişi' olarak 1 milyon kişiyi belirledi.

Yeni teknolojik imkanların devreye girmesiyle birlikte Acil Durum Butonu kısa bir süre sonra internet erişimi olmadan da çalışacak. Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ “BiP Acil Yardım Butonu sayesinde, tüm operatör kullanıcıları acil durumlarda ulaşmak istedikleri kişilere ‘Güvendeyim’ ve ‘Acil Durum Bildir’ seçenekleri ile nasıl olduklarını, konumlarıyla birlikte hem SMS hem de BiP mesajı olarak ücretsiz gönderebiliyor. Ayrıca 112 Acil, 155 Polis gibi acil yardım numaralarına tek tuşla ulaşabiliyor. Yeni teknolojiler ile birlikte bu uygulamamızı daha da geliştireceğiz” dedi.


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