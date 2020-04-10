Bayram harçlığı başvuruları alınıyor mu? Açık Kapı bayram harçlığı var mı? İçişleri Bakanlığı bayram harçlığı açıklaması

Açık Kapı bayram harçlığı gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Whatsapp ve diğer sosyal medya hesapları üzerinden dolaşan bir mesajda "sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400 TL ve çocuklar için 100 TL bayram harçlığı verileceği ve başvuruların da Açık Kapı'dan yapılacağı" iddiası dolaşıyordu. İçişleri Bakanlığı o iddialara yönelik açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAYRAM HARÇLIĞI AÇIKLAMASI

"İçişleri Bakanlığı emekli ve 1000 TL yardım alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400 TL ve çocuklar için 100 TL bayram harçlığı verilecek. www.açıkkapi.gov.tr adresinden başvuru yapmanız gerekiyor. Hizmet başlığına Valilik Hizmetleri" hizmet alt başlığına "Diğer" açıklama kısmına "para yardımı" yazıp başvuru yapabilirsiniz." haberinin asılsız olduğunu açıkladı. Açıklama şu şekilde:

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve iletişim platformlarından kasıtlı ve asılsız şekilde valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde faaliyet gösteren Açık Kapı birimleri aracılığıyla sosyal yardım dağıtıldığına dair paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Söz konusu birimlerin, Bakanlık tarafından 2017'de kurulduğu ve bugün itibarıyla 81 il valiliği ile 161 ilçe kaymakamlığında faaliyetlerini sürdürdüğü aktarılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Açık Kapı birimlerinin temel görevi, valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danışma ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektedir. Valilik ve kaymakamlıklardaki bürolara doğrudan ya da dijital ortamda (web sitesi veya e-Devlet üzerinden) başvuru yapılabilen Açık Kapı birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır.

Devletimizin, koronavirüs salgınıyla yoğun şekilde mücadele eden kurumlarının iş yükünü yönetilemez noktaya getirmeyi amaçladığı belli olan bu tür kötü niyetli paylaşımlarla dezenformasyona neden olanlar, koronavirüs salgını kapsamında alınarak başarıyla uygulanan tedbirler çerçevesinde oluşan sosyal izolasyona zarar vermektedir."

Sosyal medyada ve iletişim gruplarında bu şekilde asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerinin gerekli takibi yaptığı belirtilen bilgilendirmede, tespitler üzerine gerekli suç duyurularında bulunulduğuna işaret edildi.