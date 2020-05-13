Açık Kapı Bayram harçlığı var mı? Açık Kapı 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama!

Açık Kapı Bayram harçlığı var mı? Açık Kapı 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz ay içerisinde gündeme gelen 500 TL bayram harçlığı iddiaları, yeniden gündem konusu oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan açıklamada birlikte yayınlandı. Açık Kapı Bayram harçlığı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

AÇIK KAPI BAYRAM HARÇLIĞI VAR MI?



İçişleri Bakanlığı Twitter üzerinden, sosyal medyada çıkan iddiaları şu sözlerle yalanlamıştı, "“Lütfen, resmi açıklamalar dışında sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmeyiniz”

AÇIK KAPI UYGULAMASI NEDİR?

İçişleri Bakanlığından sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, talep ve başvuru hizmetlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.

Vatandaşlar, eğitim, sağlık, gençlik hizmetleri ve sosyal hizmetler gibi 17 farklı alanda 322 konuya ilişkin talep ve önerilerini "Açık Kapı" mobil uygulamasından iletebilecek.

Ayrıca, valilik ve kaymakamlıkla ilgili tüm talep ve başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemini seçmek suretiyle yapabilecek.

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