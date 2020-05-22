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  3. Açık büfelerde tabaklar küçülüyor
22 Mayıs 2020 Cuma 05:54 | Son Güncelleme:

Açık büfelerde tabaklar küçülüyor

Açık büfelerde tabaklar küçülüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle yürütülecek ‘Gıdanı Koru Kampanyası' kapsamında strateji belgesi ve eylem planı hazırlandı.

‘Gıdanı Koru Kampanyası’ kapsamında strateji belgesi ve eylem planına göre atılacak adımların bazıları şöyle:

• Restoranlar, hazır yemek firmaları ve kafeteryalarda israfın azaltılması için açık büfelerde tabak boyutları küçültülecek

• Restoranlar ve açık büfelerde israfı önlemek için tabakta kalan gıdaları paket yaptırma, porsiyon boyutları ve farklı fiyatlandırma konusunda müşteriler bilgilendirilecek.

• Şekli bozuk gıdaya şans verilecek. Bu tür meyve ve sebzelerin tüketiciler, marketler ve restoranlar tarafından israf edilmeden kullanılması sağlanacak.

• Gıda kayıplarını ve israfını azaltan işletmelere bir ödüllendirme sistemi getirilecek.

• Geri kazanılan güvenli ve besleyici gıdalar tekrar işlenerek çorba, reçel veya turşulara dönüştürülecek. 


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