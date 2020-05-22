Açık büfelerde tabaklar küçülüyor

‘Gıdanı Koru Kampanyası’ kapsamında strateji belgesi ve eylem planına göre atılacak adımların bazıları şöyle:

• Restoranlar, hazır yemek firmaları ve kafeteryalarda israfın azaltılması için açık büfelerde tabak boyutları küçültülecek

• Restoranlar ve açık büfelerde israfı önlemek için tabakta kalan gıdaları paket yaptırma, porsiyon boyutları ve farklı fiyatlandırma konusunda müşteriler bilgilendirilecek.

• Şekli bozuk gıdaya şans verilecek. Bu tür meyve ve sebzelerin tüketiciler, marketler ve restoranlar tarafından israf edilmeden kullanılması sağlanacak.

• Gıda kayıplarını ve israfını azaltan işletmelere bir ödüllendirme sistemi getirilecek.

• Geri kazanılan güvenli ve besleyici gıdalar tekrar işlenerek çorba, reçel veya turşulara dönüştürülecek.