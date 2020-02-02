ABD'ye 17 milyar $'lık 'Super Bowl' dopingi 

Amerikan futbolu sevenlerin heyecanla beklediği Super Bowl mücadelesinin bu yıl ABD ekonomisine 17 milyar doların üzerinde katkı sağlaması tahmin ediliyor. Amerikan futbolu Ulusal Futbol Ligi’nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi olan ve bu yıl 54’üncüsü düzenlenecek Super Bowl, Kansas City Chiefs ile San Francisco 49ers takımları arasında bu gece TSİ 02.30’da Florida eyaletinin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu’nda oynanacak. ABD’de bu yıl 193,8 milyon seyirciyi 4 saat boyunca ekranlara kitleyecek Super Bowl karşılaşması, başta perakende sektörü olmak üzere Amerikan ekonomisine milyarlarca dolarlık katkıda bulunacak. İşte o rakamlar...

EN PAHALI BİLET 70 BİN DOLAR

- ABD Ulusal Perakendeciler Birliği'ne göre, Super Bowl için bu yıl kişi başına 88.65 dolar, toplamda ise 17.2 milyar dolarlık harcaması yapılarak rekor kırılması bekleniyor.

- Bu yıl yaklaşık 1.4 milyar adet tavuk kanadı yenilmesi öngörülüyor.

- StubHub’ın verilerine göre, Super Bowl için en düşük bilet fiyatı 5 bin doları bulurken, en yüksek ise 70 bin dolara kadar çıkabiliyor.

30 saniyelik reklam için 5.6 milyon $

- 150 bin kişinin şehri haftasonu ziyaret etmesi bekleniyor.

- Mücadeleyi canlı yayınlayacak FOX kanalı, 4 saatlik etkinlik boyunca göstereceği 30 saniyelik her reklam için 5.6 milyon dolarla bugüne kadarki en yüksek ücreti talep ediyor.

- Maçın devre arasında Jennifer Lopez ve Shakira, izleyiciyle buluşacak.