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  3. ABD'nin kara listeye aldığı Huawei gelirini yüzde 23 artırdı

ABD'nin kara listeye aldığı Huawei gelirini yüzde 23 artırdı

ABD'nin kara listeye aldığı Huawei gelirini yüzde 23 artırdı

Çin'in telekom devi Huawei, ABD tarafından ticari kara listeye alınmış olmasına rağmen yılın ilk yarısında gelirini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artırdı.

Çinli teknoloji üreticisi Huawei, ABD'nin geniş yaptırımlarına rağmen, yılın ikinci çeyreğinde 32,2 milyar dolar gelir elde etti.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yılın ikinci çeyreğinde (Nisan-Mayıs-Haziran) 32,2 milyar dolar gelir elde ederek yılın ilk çeyreğine göre gelirlerini yüzde 23,2 artırdı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında Amerikan yönetimi ve ABD'li teknoloji devleri tarafından baskı altına alınan Çinli teknoloji üreticisi Huawei, yılın ilk yarısında yüzde 24 artışla 118 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi.

NET KAR ORANINDA ARTIŞ YÜZDE 8,7

Şirketin bu yılın ilk yarısındaki net kar oranındaki artış ise yüzde 8,7 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Liang Hua, şirket gelirlerinin Mayıs ayında hızlı artış gösterdiğini belirterek, gerçekleşen büyümenin ileride zorluklar yaşanmayacağı anlamına gelmediğini, ancak yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Huawei, şirket yapısı nedeniyle finansal durumuna dair rakamları halka açık olan diğer rakiplerine göre daha az ayrıntıyla paylaşıyordu. Şirketin finansal verilerini içeren son rapor, önceki raporlara göre daha fazla ayrıntı içeriyor.

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