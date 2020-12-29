AB'den çıkan İngiltere ile serbest ticaret dönemi... Anlaşma bugün imzalanıyor

İngiltere Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve İngiltere’nin bugün serbest ticaret anlaşması (STA) imzalayacağını duyurdu. Bu, İngiltere’nin AB’yle vardığı ticaret anlaşmasının ardından imzalayacağı ilk ticaret anlaşması olacak. İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, Türkiye ile imzalanacak anlaşmanın ilk aşamada iki ülke arasındaki mevcut ticaret koşullarını korumayı amaçladığını bildirdi.

AB’den çıkarak Gümrük Birliği’nden de çıkan İngiltere ile ticarette yeni dönemde yıllık 3 milyar dolarlık kayıp bekleniyordu. Ancak İngiltere ‘Anlaşmalı Brexit’ sonrasında AB ile STA imzalayarak gümrükleri sıfırladı. Türkiye de bir süredir İngiltere ile STA görüşmeleri yürütürken bir yandan da bu ülkenin AB ile yapacağı anlaşmayı takip ediyordu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bu süreci “Brexit sürecini nefes nefese takip ediyoruz” sözleriyle anlatmıştı. İngiltere ile yapılacak anlaşmayla 3 milyar dolarlık kayıp riski de ortadan kalkacak. İngiltere Almanya’dan sonra 19 milyar sterlinlik ticaret hacmiyle Türkiye’nin ikinci ticari ortağı konumunda bulunuyor. Bu yılın ilk 11 ayında İngiltere’ye yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

TÜM SEKTÖRLER MEMNUN



İmzalanacak serbest ticaret anlaşması (STA) kapsamında İngiltere’yle gümrük vergisiz ticaret devam edecek. Gümrük Birliği ile yıllardır İngiltere ile milyarlarca dolarlık gümrüksüz ticaret yapan Türk ihracatçıları da sonuçtan memnun. TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Başkanı Şeref Fayat “Tüm sektörler memnun” dedi.