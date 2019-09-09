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ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması

ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Türkiye’ye S-400’den dolayı yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Mnuchin, yaptırım konusunun halen değerlendirildiğini, fakat henüz bir karara varılmadığını belirtti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Rusya’dan S-400 hava savunması aldığı gerekçesiyle Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin açıklama yaptı.

Reuters’ta yer alan habere göre, Mnuchin, Türkiye’ye yönelik yaptırım meselesi üzerinde çalışılmaya devam edildiğini, fakat henüz kesin bir karara varılmadığını aktardı.

ABD KURUMLARI ARASINDA FİKİR AYRILIKLARI

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasıyla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama yönetimini “Türkiye’ye Patriot satmamakla” suçluyordu. Konuyla ilgili olarak ABD kurumları arasında fikir ayrılıkları yaşanıyor.

ABD Kongresi, “ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası” olarak bilinen CAATSA’nın işleme koyulmasını talep ederken, Trump ise Türkiye’ye yönelik yaptırımlara sıcak bakmıyor.

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