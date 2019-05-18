ABD'den 75 milyar dolarlık hedefle çelişen karar

ABD, Türkiye ile karşılıklı olarak ilan ettiği 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine darbe vuracak bir karara imza attı. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye ABD ile ticarette vergi avantajı sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamındaki ülkeler listesinden Türkiye’nin çıkarıldığını açıkladı. 4 Mart’ta Kongre’yi bu yönde bir niyeti olduğu gerekçesiyle bilgilendirdiğini kaydeden Trump, ilgili bölümdeki gerekli düzenlemeyi yaparak, Türkiye’nin vergi muafiyetine tabi ülkeler listesinden çıkarıldığını kaydetti.

‘GELİŞMİŞLİK’ BAHANESİ

Türkiye’nin GTS programından yararlanmasını mümkün kılan ekonomik seviyenin artık üstüne çıktığını vurgulayan Trump’ın söz konusu kararı dün itibarıyla uygulamaya konuldu. Trump, bu kararına gerekçe olarak da Türkiye’nin artık ‘ekonomik açıdan gelişmiş olması’nı göstermişti.

121 ÜLKEYİ KAPSIYOR

Türkiye’nin 1975’te dahil olduğu GTS programı kapsamında, uygun kriterleri taşıyan 121 ülkenin yaklaşık 4 bin kalem ürünü Amerikan pazarına gümrüksüz olarak girebiliyor. ABD’nin Türkiye’den GTS kapsamı ithalatında daha çok tarımsal ürünler, otomotiv aksam ve parçaları, kıymetli taşlar ve mücevherat, plastik, makina ve aksam-parçaları ön plana çıkıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yaptığı açıklamada, "GTS sisteminden çıkmamız durumunda, 1484 ürün kodunda sıfır olan vergi oranı artacak" dedi.

Çelik ithalatına gümrük vergisini % 25’e düşürdü

Trump ayrıca, ABD’nin Türkiye’den yaptığı çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin yüzde 25’e indirildiğini de bildirdi. Trump, önceki yıla kıyasla Türkiye’den ithal edilen çelik ürünlerinde yüzde 48 azalma görüldüğünü belirtti. Aynı şekilde toplam çelik ithalatında da yüzde 12’lik bir azalma olduğunu ifade eden Trump, bu sebeple artık söz konusu verginin yeniden yüzde 25 düzeyine indirildiğini bildirdi.

%17.7’Sİ TÜRKİYE'DEN

GTS programı binlerce ürün üzerindeki gümrük vergilerini kaldırarak, ülke ve bölgelerde kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlıyor. ABD, 2017’de GTS programı kapsamında Türkiye’den 1.66 milyar dolar ithalat yaptı. Bu rakam ABD’nin toplam ithalatının yüzde 17.7’sini oluşturuyor.

ENGELLER ABD'Yİ DE ETKİLİYOR

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, küresel ticarette adil ve kural bazlı bir sistemden yana olduklarını bildirdi. Pekcan, şunları kaydetti: "Türkiye’nin GTS’den çıkarılması, iki ülke tarafından ilan edilen 75 milyar dolar ticaret hedefiyle çelişmektedir. ABD ile ticaretin önüne konulan engeller sadece Türk firmalarını değil, ABD'yi de etkilemektedir. Önemli bir ticaret ortağımız olan ABD ile ticaret hacmimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."