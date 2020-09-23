  • $7,7014
  • 8,9969
  • 461.289
  • 1102.65
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Ekonomi
  • ABD'de tehlike çanları çalmaya başladı: Ham petrol stokları azaldı
23 Eylül 2020 Çarşamba 18:31 | Son Güncelleme:

ABD'de tehlike çanları çalmaya başladı: Ham petrol stokları azaldı

ABD'de tehlike çanları çalmaya başladı: Ham petrol stokları azaldı
DHA

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 18 Eylül'de biten haftada 1.6 milyon varil azalarak 494.4 milyon varile geriledi.

ABD'nin hampetrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 160,000 varil artarak, günde 5.2 milyon varil düzeyine yükseldi.

DHA'nın aktardığı habere göre, bu dönemde ülke genelinde benzin üretimi de günde ortalama 9.3 milyon varil düzeyine ve toplam damıtılmış akaryakıt üretimi de günde ortalama 4.5 milyon varile çıktı.

Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 119,000 varil azalarak günde ortalama 13.4 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 74.8 olarak hesaplandı.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre de, ABD hampetrol stokları, aynı haftada 9 milyon 510 bin varil azaldı. ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki stoklar da 691,000 varil yükseldi.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>'Karadeniz gazı ithal

Bir Dakikada Gündem

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Balıkta en iyi 5 pişirme yöntemi

23 Eylül 2020 altın fiyatları: çeyrek altın, gram altın güncel anlık fiyatları ne kadar oldu?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.