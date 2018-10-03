ABD'de hizmet sektörü PMI 8 ayın en düşük seviyesinde

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, ABD hizmet sektörüne ilişkin eylül ayı PMI rakamlarını açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI eylülde önceki aya göre 1,3 puan gerileyerek 53,5 oldu. Son 8 yılın en kötü performansını kaydeden endeksin 53’e gerilemesi bekleniyordu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise eylülde önceki aya kıyasla 0,8 puan azalarak 53,9 değerini aldı ve Ocak 2018’den beri en düşük seviyesini kaydetti.

Bu arada, Pazartesi günü açıklanan eylül ayı imalat sanayi PMI 55,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Analistler, bugün açıklanan imalat dışı ISM ve PMI rakamlarının karışık sinyaller göndermesine karşın hizmet sektörünün büyümeyi destekleyici pozisyonda olduğunu belirtiyor.

PMI'dan az sonra açıklanan verilere göre, ülkede imalat dışı ISM endeksi, eylülde önceki aya kıyasla 3,1 puan artarak 61,6 oldu. 2008 yılında ölçülmeye başladığından beri en yüksek seviyesini gören endekse ilişkin piyasa beklentisi 58 olarak belirlenmişti.

(AA)