Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8195
  • 7,5412
  • 377.404
  • 105383
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. ABD'de dayanıklı mal siparişi nisan ayında yüzde 17,2 azaldı
28 Mayıs 2020 Perşembe 17:37 | Son Güncelleme:

ABD'de dayanıklı mal siparişi nisan ayında yüzde 17,2 azaldı

ABD'de dayanıklı mal siparişi nisan ayında yüzde 17,2 azaldı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, nisanda aylık yüzde 17,2 azalarak 170 milyar dolara düştü.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, nisanda bir önceki aya göre yüzde 17,2 azalarak 170 milyar dolara geriledi. Bu değerle veri, Ağustos 2014'ten bu yana en yüksek düşüşünü kaydetti.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkisiyle mart ayından bu yana düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde yüzde 19 azalması yönündeydi.

Siparişlerin nisan ayındaki düşüşünde, motorlu taşıtlar ve parçaları ile ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişlerdeki azalma belirleyici oldu. Bu dönemde motorlu taşıtlar ve parçalarına yönelik siparişler yüzde 52,8, ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler ise yüzde 47,2 azaldı.

Mart ayına ait dayanıklı mal siparişlerindeki azalış ise yüzde 16,6'ya, siparişlerin toplam tutarı da 205,3 milyar dolara revize edildi.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

AA

ABD'de tansiyon gittikçe artıyor!

MSB, 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu!

Bakan Albayrak CHP'li Öztrak'a yanıt verdi

Çin-Hindistan sınırında tehlikeli gerginlik

Dikkat çeken ABD açıklaması: Her şeyin farkındayım!
Bakan Akar tarih verdi: 31 Mayıs'tan itibaren...
Yasağı dinlemedi, bayramlaşmaya gitti... 18 kişiye virüs bulaştırdı
Rusya'da psikolojiler alt üst! Ülkeden özel jetleriyle kaçıyorlar
Bunun adı vicdansızlık! Doğum yapan kadını taksiden attı
İdlib şehidi Teğmen Tatar son yolculuğuna uğurlanıyor

İdlib şehidi Teğmen Tatar son yolculuğuna uğurlanıyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İdlib'de 13'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Son teknoloji ile donatılan salgın hastanesi yarın açılıyor