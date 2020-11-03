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03 Kasım 2020 Salı 00:35 | Son Güncelleme:

ABD seçim sonrası dolar ne olur?

ABD seçim sonrası dolar ne olur"

Amerika Başkanlık Seçimleri için geri sayım resmen başladı. Mevcut Başkan Donald Trump ve rakibi Joe Biden arasında geçecek olan ABD Başkanlık seçiminin sonucu heyecanla bekleniyor. ABD seçim sonrası dolar ne olur? Dolar kuru düşer mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Joe Biden ve Donald Trump arasında geçecek olan ABD seçimleri için geri sayım baladı. ABD Başkanı’nın yanı sıra, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin üyeleri ve 100 sandalyeli Senato’nun 33 üyesi belli olacak. ABD Başkanlık seçiminin sonuçları heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar ABD seçim sonrası dolar ne olur? sorusunun yanıtını merak ediyor.

ABD SEÇİM SONRASI DOLAR NE OLUR?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bugün gerçekleşecek ABD seçimlerinin sonuçları heyecanla bekleniyor. Ekonomi uzmanlarına göre demokratların adayı Joe Biden kazanırsa dolar kuru yükselmeye devam edecek.

DOLAR KURU NASIL ETKİLENİR?

Dolar kuru ABD seçimlerinin gerçekleşeceği haftaya yeni bir rekorla başladı. Dolar kuru şu sıralarda 8.43 Lira seviyelerinde seyrediyor.

ANKETLERDE BİDEN ÖNDE

Seçimler öncesi anketlerdeki son durum yakından takip edilirken 2016'dan bu yana anketlerin güvenilirliği de kamuoyunda soru işareti olarak görülüyor.

ABD'nin önde gelen siyasi analiz sitelerinden "Real Clear Politics"in ulusal bazdaki tüm anketlerin ortalamasını derlediği anket sonuçlarına göre, Biden, ülke geneli anketlere göre yarışı Trump'ın 7,4 puan önünde götürüyor.

Seçimin asıl kaderini belirleyecek kritik eyaletlerde de Biden, daha küçük farklarla da olsa Trump'ın önünde gözüküyor.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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