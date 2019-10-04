ABD Kongre üyeleri Fed'den kendi kripto parasını çıkarmasını istedi

Ayrıntıları Bloomberg Law´da yer alan mektupta, ABD Merkez Bankası´nın ülkenin para politikasını oluşturma ve yönetme görevinin altı çizildi. Fed´in, ABD'nin "merkez bankası" olması nedeniyle, ulusal kripto para geliştirmede taşıdığı doğal role işaret eden mektup, dünyadaki Amerikan Doları üstünlüğünün kripto paraların geniş çaplı kabulü karşısında risk altında olduğunu vurguladı. Meclis üyeleri ayrıca, Uluslararası Ödemeler Bankası (The Bank of International Settlements - BIS) tarafından dünya çapında yapılan çalışmanın, kendi kripto parasını üretmek isteyen 40´tan fazla ülke olduğunu ortaya koyduğu sonucuna atıf yaptı.

Kongre üyeleri bunun yanında, Facebook´un sabit değerli kripto parası Libra´ya şüpheyle yaklaştıklarını ve Libra´nın Amerikan yargısının ülkenin finansal yönetimine ilişkin yetkilerinin önemli bir bölümünü ortadan kaldırabileceğine dair endişelerini dile getirdiler.

Konuyu değerlendiren yerli kripto para borsası Koineks´in CEO´su Faruk Fatih Özer; Fed´in kendi kripto parasını üretmesinin sadece kripto para piyasasını değil, dünya finansal sistemini etkileyeceğini belirtti ve ekledi:

"Söz konusu mektubu yazanların Amerikan sisteminin yasa yapıcı organı olan Kongre´nin üyeleri olmasının yanında, geleceğe ciddi dair öngörüler barındırması ve özellikle de uluslararası çapta en yüksek geçerliliğe sahip Amerikan Doları´nın küresel hâkimiyetinin kripto paralar karşısında riske girebileceğine işaret etmesi oldukça önemli. Bu durum, kripto paraların küresel finans sisteminin artık reddedilemez ve kalıcı bir oyuncusu olduğunu bize gösteriyor."

Mektup, Fed´in şu anda bir kripto para geliştirmeyi düşünüp düşünmediği ve kripto paraların bir çekim yaratması durumunda uygulayacağı bir acil durum planı olup olmadığının yanında; ABD Merkez Bankası´nın kendi kripto parasını çıkarması önünde yasal, düzenleyici veya ulusal güvenlik açısından hangi engellerin bulunduğunu da kapsayan birçok önemli soruyu içermesiyle de dikkat çekti.

Mektubu yazan Kongre üyeleri son olarak kripto paraların kâğıt paraların işlev ve karakterine yaklaşma potansiyeli arttığı sürece, Fed´in kendi kripto parasını oluşturma aciliyetinin de artacağını savundular. Özer, bu konuda French Hill ve Bill Foster´ın Fed´i uyarmasının gayet doğal olduğunu; finansal alandaki kamu otoritelerinin kripto paraların kabul edilirliğinin giderek artması karşısında, inkâr politikalarıyla bir yere varılamayacağının anlaşıldığını ifade etti.

Bununla birlikte, Fed´in kendi kripto parasını oluşturmasını önerenler Hill ve Foster ile sınırlı değil. Federal Mevduat Sigorta Şirketi Eski Başkanı Sheila Blair da geçen yıl yaptığı açıklamada, bu konuda özel sektör veya başka bir ülkenin uygulamalarından olumsuz etkilenmemesi için Fed´in kendi kripto parasını piyasaya sürmesinin iyi bir yol olabileceğini öne sürmüştü. (DHA)