ABD ile ticarette kazanan Türkiye

S-400 gerilimine karşın Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkiler, ilk yarıda Türkiye lehine gelişti. Türkiye, ABD ile yaşadığı S-400 gerilimine rağmen yılın ilk 6 ayında bu ülkeye yaptığı ihracatı artırırken, ithalatı da azalttı. TÜİK verilerine göre, Türkiye, ocak-haziran döneminde ABD’ye yaptığı ihracatı geçen yılın ilk yarısına kıyasla yüzde 2 artırarak 3.9 milyar dolara çıkardı. ABD’den ithalat ise yüzde 15 gerilemeyle 5.3 milyar dolara indi. Türkiye açısından ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 74’e yükseldi.

100 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, iki ülke arasında mevcut ticaret hacminin 27 milyar dolar olduğunu belirtti. Yalçındağ, şunları kaydetti: “Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Trump, ticaret hacmi hedefimizi 100 milyar dolara çıkardılar. Bu hedefi bir görev kabul ettik. İş dünyasının birleşmesini sağladık.”

Çin çekişmesi Türk firmaları için fırsat

YALÇINDAĞ, şöyle devam etti: “Türkiye pazarı, geçen senelerde daha çok ABD ve Ortadoğu pazarına yoğunlaşmış durumdaydı. Bunda ABD’deki ürünlerin ve üretim standartlarının farklılık göstermesi en büyük etken. Ancak ABD pazarını hedefleyip ihracatını katlayan birçok Türk şirketi var. Çin’e uygulanacak ek gümrük vergileri de Türk şirketlerinin işini kolaylaştıracaktır. Özellikle otomotiv, tekstil ve hazır giyim alanlarında Çin’in gümrük vergileriyle rekabet gücünü kaybetmesi şirketlerimize alan açıyor.”

Dolar/TL’de düşüş sürüyor

ABD ile Çin arasında artan ticaret gerilimi son günlerde gelişen ülke para birimlerine baskı yaparken Türk Lirası ABD ile olumlu gelişmeler ve küresel düşük faizler gibi etkenlerle olumlu ayrışmaya devam ediyor. Önceki gün 5.47-5.53 bandında dalgalanan dolar/TL, dün de 5.45 seviyesine kadar geriledi. Böylece dolar hafta başından bu yana TL karşısında yüzde 1.4 civarında değer kaybetti.