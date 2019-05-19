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ABD ekonomisine büyük zarar verecek

ABD ekonomisine büyük zarar verecek

HBO’nun final bölümü yayınlanacak ünlü Game of Thrones dizisinin ABD'de 10 milyondan fazla kişinin işe gitmemesine sebep olabileceği iddia edildi.

Dizinin, insanları işinden alı koymasıyla ülke ekonomisini 3.3 milyar dolar zarara uğrayacağı ileri sürüldü.

Kronos iş kaynakları şirketinin tahminlerine göre, ABD’de 10 milyondan fazla kişi Game of Thrones dizisinin final bölümünün yayınlanacak olması nedeniyle pazartesi günü işe gitmeyecek. 2.9 milyon kişi işe geç kalmayı planlarken, 3.4 milyon kişi de uzaktan çalışacak.

Sputnik'in aktardıklarına göre, Challenger, Gray & Christmas şirketinin araştırmaları doğrultusunda da Game of Thrones’un yarattığı iş gücü kaybı ABD’de ekonomiye 3.3 milyar dolar kaybettirecek.

Dizinin final bölümü genel anlamda ise 27 milyon kişinin çalışma planını etkileyecek. Son sezon halihazırda ABD’lilerin çalışma performansında önemli ölçüde etti etti. Nitekim 20.4 milyon kişi diziyi izlemelerinin işe gitmelerini ve performanslarını etkilediğini söyledi.

(Odatv.com)

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