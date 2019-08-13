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  3. ABD, Çin'e ek vergiyi 15 Aralık'a kadar erteledi

ABD, Çin'e ek vergiyi 15 Aralık'a kadar erteledi

ABD, Çin'e ek vergiyi 15 Aralık'a kadar erteledi

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında yeni gelişme yaşandı. ABD Ticaret Temsilcisi bazı ürünlerin vergi listesinden kaldırılacağını belirtirken dizüstü bilgisayar ve cep telefonlarına ilişkin ek vergi uygulamasının 15 Aralık'a kadar erteleneceğini duyurdu.

ABD Ticaret Temsilcisi, sağlık, güvenlik, ulusal güvenlik ve diğer faktörlere ilişkin bazı ürünleri Çin vergi listesinden kaldırılacağını duyurdu. Bu ürünler ek yüzde 10'luk vergiye tabi tutulmayacak. Cep telefonu ve dizüstü bilgisayar gibi bazı ürünlere getirilen ek vergi uygulaması 15 Aralık'a kadar ertelenecek.

Ek vergi uygulamasının erteleneceği diğer ürünler ise video oyun konsolları, belli başlı oyuncaklar, bilgisayar ekranları, ayakkabı ve giyim ürünleri olacak.

ABD BORSALARI TEPKİ GÖSTERDİ

ABD Ticaret Temsilcisi'nin Çin'le ilgili olumlu açıklamalarının ardından ABD borsaları yükselmeye başladı. Dow Jones endeksi saat 16:57 itibariyle yüzde 0.20 oranında yükselişle 25 bin 948 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0.24 oranında yükselişle 2 bin 890 puan, Nasdaq ise yüzde 0.41 oranında yükselişle 7 bin 895 puan seviyesinde işlem görüyor.

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