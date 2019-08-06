ABD çiftçiler Çin ile antlaşma yapılmasını istiyor

AFBF Başkanı Zippy Duvall, "Şu anda, 2017´deki 19.5 milyar dolardan 2018 yılında sert bir düşüşle 9.1 milyar dolara inen Çin pazarının tamamını yitirmek üzereyiz" uyarısı yaptı.

AFBF verilerine göre, 2000 yılından 2017 yılına kadar yüzde 700 artan ABD´nin Çin'e tarım ihracatı, 2018 yılında yarıya düştü.