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  3. ABD çiftçiler Çin ile antlaşma yapılmasını istiyor

ABD çiftçiler Çin ile antlaşma yapılmasını istiyor

ABD çiftçiler Çin ile antlaşma yapılmasını istiyor

Amerikan Çiftlik Bürosu Federasyonu (AFBF), Çin ile ticaret görüşmelerini sürdüren delegelere, ticaret antlaşmasının "hızlıca" sonuca ulaşması için çabalarını "ikiye katlamaları" çağrısı yaptı ve gümrük vergileri yüzünden binlerce çiftçinin büyük zorluklar içinde olduklarına dikkat çekti.

AFBF Başkanı Zippy Duvall, "Şu anda, 2017´deki 19.5 milyar dolardan 2018 yılında sert bir düşüşle 9.1 milyar dolara inen Çin pazarının tamamını yitirmek üzereyiz" uyarısı yaptı.

AFBF verilerine göre, 2000 yılından 2017 yılına kadar yüzde 700 artan ABD´nin Çin'e tarım ihracatı, 2018 yılında yarıya düştü.

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