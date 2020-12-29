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29 Aralık 2020 Salı 13:49 | Son Güncelleme:

AB ülkelerinden Çin'e onay! Yatırım anlaşması imzalanıyor

AB ülkelerinden Çin'e onay! Yatırım anlaşması imzalanıyor
DHA

Avrupa Birliği ülkeleri, Çin ile yatırım anlaşmasının imzalanmasına onay verdi.

Avrupa Birliği ülkeleri, Çin ile yatırım anlaşmasının imzalanmasına onay verdi. Bu konudaki anlaşmanın bu haftanın içinde onaylanması bekleniyor.

DHA'nın Güney Çin Sabah Postası gazetesine dayandırdığı haberinde AB büyükelçileri, Avrupa Komisyonu'ndan AB-Çin Kapsamlı Yatırım Anlaşmasının mevcut durumu hakkında güncel bilgileri aldı.

Bu bilgilere göre, Çin ile yapılan konuyla ilgili görüşmelerde, çalışma standartları da dahil, olumlu gelişmeler sağlandı.

Kaynak ayrıca hiçbir ülke "dur işareti kaldırmadığını", bu nedenle siyasi bir onay için yolun "böylece açıldığını" söyledi.

<p>Editör: Duygu Gecü Yüzseven / <a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.c

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