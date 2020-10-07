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  • A101'e yarın neler geliyor? A101 8 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu
07 Ekim 2020 Çarşamba 16:36 | Son Güncelleme:

A101'e yarın neler geliyor? A101 8 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu

A101'e yarın neler geliyor" A101 8 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünleri yoğun olarak araştırılıyor. A101 müşterileri, her hafta perşembe günü hangi ürünlerin markete geleceğini öğrenmek istiyor. A101 8 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kataloğa göre, Schafer tost makinesi 199 TL'den, Kiwi dikey ütü 159 TL'den, 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap 199,95 TL'den satılıyor...

A101 8 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 her hafta Perşembe günü birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını doldurmaya devam ediyor. A101'e bu hafta da elektronik ev aletlerinden, mutfak araç gereçlerine, oto araç gereçlerine kadar çeşitli ürünler geliyor. Kataloğa göre, Schafer tost makinesi 199 TL'den, Kiwi dikey ütü 159 TL'den, 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap 199,95 TL'den, Piranha oto multimedya sistemi 549 TL'den, oto sürgülü kol dayama 69,95 TL'den satılıyor...

<p>Konuşulması gerektiği gibi konuşulmuyor. </p><p>Diyarbakır'da haykıranların gerçekten anne oldukl

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