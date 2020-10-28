28 Ekim 2020 Çarşamba 17:53 | Son Güncelleme:
A101'e yarın neler geliyor? A101 29 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
A101 aktüel ürünleri binlerce müşteri tarafından araştırılmaya başlandı. A101 her hafta perşembe günü birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını doldurmaya devam ediyor. A101'e bu hafta da elektronik ev aletlerinden, mutfak araç gereçlerine, çocuk ürünlerinden kozmetik ürünlerine kadar aktüeller yer alıyor. A101 29 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğuna göre, Toshiba Led Tv 3.299 TL'den, F5 elektrikli scooter 2.699 TL'den satılıyor...
A101 aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. Her perşembe günü raflarını çeşitli aktüel ürünlerle dolduran A101'de bu hafta elektronik ev aletlerinden, mutfak araç gereçlerine, çocuk ürünlerinden kozmetik ürünlerine kadar aktüeller uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. A101 aktüel ürünler kataloğuna göre bu hafta katlanabilir masa 75 TL'den, yer sofrası 45 TL'den, çift kişilik nevresim takımı 79,95 TL'den, bayan etol 9,50 TL'den satılıyor. İşte kataloğun tamamı...