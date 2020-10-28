A101'e yarın neler geliyor? A101 29 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

A101 aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. Her perşembe günü raflarını çeşitli aktüel ürünlerle dolduran A101'de bu hafta elektronik ev aletlerinden, mutfak araç gereçlerine, çocuk ürünlerinden kozmetik ürünlerine kadar aktüeller uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. A101 aktüel ürünler kataloğuna göre bu hafta katlanabilir masa 75 TL'den, yer sofrası 45 TL'den, çift kişilik nevresim takımı 79,95 TL'den, bayan etol 9,50 TL'den satılıyor. İşte kataloğun tamamı...