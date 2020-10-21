21 Ekim 2020 Çarşamba 11:26 | Son Güncelleme:
A101'e yarın neler geliyor? A101 22 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
A101 22 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'e bu hafta hangi aktüel ürünlerin geldiğini merak eden binlerce müşteri kataloğu inceliyor. A101'in indirimli aktüel ürünleri arasında mutfak eşyasından, elektronik ürünlere kadar çeşitli ürünler yer alıyor. Piranha akıllı bileklik 49,95 TL'den, Kiwi ütü 99,95 TL'den, kızartma tenceresi 34,95 TL'den satılıyor. İşte A101 22 Ekim kataloğunun tamamı...
A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101 her hafta olduğu gibi bu perşembe de birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. A101 22 Ekim Perşembe kataloğu yayınlandı. Kataloğa göre Piranha akıllı bileklik 49,95 TL'den, Kiwi ütü 99,95 TL'den, çamaşır kurutmalık 75 TL'den, kızartma tenceresi 34,95 TL'den, mauel doğrayıcı 24,95 TL'den satışa sunuluyor....