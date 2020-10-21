A101'e yarın neler geliyor? A101 22 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101 her hafta olduğu gibi bu perşembe de birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. A101 22 Ekim Perşembe kataloğu yayınlandı. Kataloğa göre Piranha akıllı bileklik 49,95 TL'den, Kiwi ütü 99,95 TL'den, çamaşır kurutmalık 75 TL'den, kızartma tenceresi 34,95 TL'den, mauel doğrayıcı 24,95 TL'den satışa sunuluyor....