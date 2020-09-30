30 Eylül 2020 Çarşamba 12:48 | Son Güncelleme:
A101'e yarın neler geliyor? A101 1 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu burada
A101 Ekim ayına birbirinden çeşitli ve uygun fiyatlı aktüel ürünleri satışa sunarak giriyor. A101 1 Ekim 2020 Perşembe günü elektronik aletlerden çocukları sevindirecek oyuncaklara kadar birçok ürünle raflarını dolduruyor. Yeni kataloğa göre, SEG turbo fırın 1049 TL'den, Samsung mikrodalga fırın 489 TL'den, dolap içi düzenleyici 9,95 TL'den satılıyor...
A101 1 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Binlerce A101 müşterisi yarın markete gelecek ürünleri katalogtan inceliyor. A101 1 Ekim 2020 Perşembe günü aktüel ürünler kataloğuna göre, pamuklu bebek battaniyesi 17,95 TL'den, pamuklu Tv battaniyesi 19,95 TL'den, Arzum saç düzleştiricisi 139 TL'den, WD 1TB harici hard disk 339 TL'den satışa sunuluyor. İşte A101 1 Ekim 2020 kataloğunun tamamı...