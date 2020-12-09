A101'e neler geliyor? A101 10 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101 10 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 bu hafta da raflarını 7'den 70'e herkese hitap edebilecek ürünlerle dolduruyor. A101 10 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğuna göre, SEG mekanik silindirik termosifon 479 TL'den, Kiwi şarjlı su pompası 39,95 TL'den, kalorifer kurutmalığı 14,95 TL'den, kirli çamaşır sepeti 32,50 TL'den, bay bayan bornoz 44,95 TL'den satılıyor. İşte haftanın indirimli ürünleri...