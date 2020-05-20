A101'e neler bu hafta geliyor? A101 21 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı aktüel ürünler kataloğu yayında!
A101 kataloğu bu hafta da dopdolu. Ramazan Bayramı'na özel ürünlere ve çikolatalara da raflarında yer veren A101'in aktüel ürünleri merak ediliyor. A101'e neler bu hafta geliyor? sorusunun yanıtı binlerce müşteri tarafından araştırılıyor. A101 21 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı aktüel ürünler kataloğuna göre, çocuk salıncağı 44,95 TL'den, salata kurutucu 12,95 TL'den, dantelli masa örtüsü 19,95 TL'den, Vince Pralin fındık krema dolgulu çikolata 12,95 TL'den, madlen çikolata 9,95 TL'den satılıyor. İşte kataloğun tamamı..
A101 21 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 müşterilerinin merakla araştırdığı katalogda bu hafta bayrama özel aktüel ürünlere de yer verildi. Sinbo çay seti 139 TL'den, ayaklı kapaklı şekerlik 24,95 TL'den, cam tabak meyvelik 14,95 TL'den, çocuk salıncağı 44,95 TL'den, salata kurutucu 12,95 TL'den, dantelli masa örtüsü 19,95 TL'den satılıyor. A101 21 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.