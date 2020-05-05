A101'e bu hafta neler geliyor? Anneler Günü A101 7 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında!

A101 7 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında! Bu hafta Anneler Günü'ne özel çeşitli aktüel ürünleri de getiren A101'in kataloğu dopdolu.. A101 7 Mayıs Perşembe günü aktüel ürünler kataloğuna göre, Güral Porselen tekli ürünler 5,45 TL'den, Singer dikiş makinesi 429 TL'den, döküm kek kalıpları 69,95 TL'den, mutfak gereçleri 29,95 TL'den, bayan kol saati 34,95 TL'den, bayan omuz çantası 34,95 TL'den, Samsung Galaxy A10 cep telefonu 1.199 TL'den satılıyor. Kataloğun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.