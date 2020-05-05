A101'e bu hafta neler geliyor? Anneler Günü A101 7 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında!
A101'e bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. A101 aktüel ürünleri bu hafta da yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz hafta sokağa çıkma yasağı nedeni ile aktüel ürünlerini Salı günü satışa sunan A101'de bu hafta kendi aktüel gününde birbirinden çeşitli ürünleri getiriyor. Anneler Günü'ne özel ürünlere de yer veren A101 7 Mayıs Perşembe günü aktüel ürünler kataloğuna göre, Güral Porselen tekli ürünler 5,45 TL'den, Singer dikiş makinesi 429 TL'den, Samsung Galaxy A10 cep telefonu 1.199 TL'den satılıyor. İşte kataloğun tamamı...
A101 7 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında! Bu hafta Anneler Günü'ne özel çeşitli aktüel ürünleri de getiren A101'in kataloğu dopdolu.. A101 7 Mayıs Perşembe günü aktüel ürünler kataloğuna göre, Güral Porselen tekli ürünler 5,45 TL'den, Singer dikiş makinesi 429 TL'den, döküm kek kalıpları 69,95 TL'den, mutfak gereçleri 29,95 TL'den, bayan kol saati 34,95 TL'den, bayan omuz çantası 34,95 TL'den, Samsung Galaxy A10 cep telefonu 1.199 TL'den satılıyor. Kataloğun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.