A101'e bu hafta neler geliyor? A101 4 Haziran 2020 kataloğu yayında!

A101'e bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı binlerce A101 müşterisi tarafından merak ediliyor. A101 aktüel ürünleri kısa sürede tükeniyor. Müşteriler, ihtiyacı olan ürünleri kaçırmak istemiyor. A101 4 Haziran 2020 kataloğuna göre bu hafta, Toshiba 65" Ultra HD Smart Led Tv 4.799 TL'den, direksiyon kılıfı 24,95 TL'den, araç şarj aleti 9,95 TL'den, Schafer tost makinesi 199 TL'den, Arzum dik süpürge 169 TL'den, 3'lü tava seti 49,95 TL'den, 2 kapaklı çekmeceli dolap 149,95 TL'den, oyuncak basketbol potası 11,95 TL'den satılıyor.