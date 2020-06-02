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  3. A101'e bu hafta neler geliyor? A101 4 Haziran 2020 kataloğu yayında!
02 Haziran 2020 Salı 11:37 | Son Güncelleme:

A101'e bu hafta neler geliyor? A101 4 Haziran 2020 kataloğu yayında!

A101'e bu hafta neler geliyor" A101 4 Haziran 2020 kataloğu yayında!

A101 aktüel ürünleri merak ediliyor. A101'e her Perşembe birbirinden çeşitli aktüel ürünler geliyor. A101 bu hafta raflarını oto araç gereçlerinden, ev gereçlerine, mutfak aletlerinden çocuk oyuncaklarına kadar aktüellerle dolduruyor. Toshiba 65" Ultra HD Smart Led Tv 4.799 TL'den, direksiyon kılıfı 24,95 TL'den, araç şarj aleti 9,95 TL'den satılıyor. İşte A101 4 Haziran 2020 kataloğu...

A101'e bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı binlerce A101 müşterisi tarafından merak ediliyor. A101 aktüel ürünleri kısa sürede tükeniyor. Müşteriler, ihtiyacı olan ürünleri kaçırmak istemiyor. A101 4 Haziran 2020 kataloğuna göre bu hafta, Toshiba 65" Ultra HD Smart Led Tv 4.799 TL'den, direksiyon kılıfı 24,95 TL'den, araç şarj aleti 9,95 TL'den, Schafer tost makinesi 199 TL'den, Arzum dik süpürge 169 TL'den, 3'lü tava seti 49,95 TL'den, 2 kapaklı çekmeceli dolap 149,95 TL'den, oyuncak basketbol potası 11,95 TL'den satılıyor.


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