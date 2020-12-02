A101'e bu hafta neler geliyor? A101 3 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

A101 her hafta Perşembe günü birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını doldurmaya devam ediyor. A101 müşterileri bu hafta hangi aktüellerin satışa çıkarıldığını katalogtan inceliyor. 3 Aralık 2020 A101 aktüel ürünler kataloğuna göre, HI-Level 49" Ultra Smart Led Tv 3.099 TL'den, Kiwi çubuk el blender'ı 79,95 TL'den, el yapımı cam damacana 12,95 TL'den, toka çeşitleri 1,95 TL'den, canlı çiçek salon süs bitkileri 13,95 TL'den, oyuncak toplu el arabası 24,95 TL'den satılıyor. İşte A101 3 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...