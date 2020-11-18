18 Kasım 2020 Çarşamba 16:24 | Son Güncelleme:
A101'de bu haftanın fırsat ürünleri neler? İşte A101'in 19 Kasım kataloğundaki birbirinden çeşitli ürünler
A101'in 19 Kasım aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görmeye başladı. A101 bu hafta da birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. A101'de bu haftanın fırsat ürünleri arasında Kiwi portatif dikey ütü 159 TL'den, Fantom dik süpürge 179 TL'den, bayan sabahlık 44,95 TL'den, lisanslı kız-erkek çocuk uzun kol pijama takımı 21,95 TL'den satışa sunuluyor. İşte A101 19 Kasım aktüel ürünler kataloğunun tamamı...
A101'in 19 Kasım kataloğunda birbirinden çeşitli ve kaliteli ürünler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Elektronik eşyalardan, mutfak araç gereçlerine, çocuk ürünlerinden canlı çiçeklere kadar birçok ürünün satışa sunulduğu perşembe günü geldi çattı. A101'de bu haftanın fırsat ürünleri neler? merak ediliyor. Kataloğa göre, Kiwi portatif dikey ütü 159 TL'den, Fantom dik süpürge 179 TL'den, bayan sabahlık 44,95 TL'den, lisanslı kız-erkek çocuk uzun kol pijama takımı 21,95 TL'den satılıyor.