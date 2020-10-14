A101'de bu hafta neler var? A101 15 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

A101 15 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünleri binlerce müşteri tarafından yakından takip ediliyor. Bu hafta mutfak eşyalarından elektronik aletlere kadar aktüel ürünler getiren BİM'de bebek ürünlerine de yer veriliyor. A101 aktüel ürünler kataloğuna göre, bebek nevresim seti 27,95 TL'den, bebek anne yatağı 44,95 TL'den, bebek çok amaçlı örtü 12,95 TL'den, giderli şeffaf bebek küveti 24,95 TL'den satılıyor.