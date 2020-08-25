A101 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 aşure malzemeleri 2020 ne kadar?

A101 birbirinden çeşitli ürünlerle raflarını doldurmaya devam ediyor. A101 kataloğunda bu hafta aşurelik ürünlere de yer veriliyor. 1 kg nohut 6,45 TL'den, 1 kg fasulye 15,95 TL'den, 3 kg toz şeker 14,45 TL'den, aşurelik buğday 4,25 TL'den satılıyor. Aktüel raflarında ise kaymaz taban kadife halı 59,95 TL'den, Piranha akıllı saat 59,95 TL'den, çelik tencere 79,95 TL'den satışa sunuluyor.