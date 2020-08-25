25 Ağustos 2020 Salı 21:43 | Son Güncelleme:
A101 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 aşure malzemeleri 2020 ne kadar?
A101 aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. A101 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Binlerce A101 müşterisi bu hafta hangi ürünlerin geleceğini araştırıyor. A101 kataloğuna göre bu hafta raflarda aşure malzemelerine de yer veriliyor. 1 kg nohut 6,45 TL'den, 1 kg fasulye 15,95 TL'den, 3 kg toz şeker 14,45 TL'den, aşurelik buğday 4,25 TL'den satılıyor.
A101 birbirinden çeşitli ürünlerle raflarını doldurmaya devam ediyor. A101 kataloğunda bu hafta aşurelik ürünlere de yer veriliyor. 1 kg nohut 6,45 TL'den, 1 kg fasulye 15,95 TL'den, 3 kg toz şeker 14,45 TL'den, aşurelik buğday 4,25 TL'den satılıyor. Aktüel raflarında ise kaymaz taban kadife halı 59,95 TL'den, Piranha akıllı saat 59,95 TL'den, çelik tencere 79,95 TL'den satışa sunuluyor.