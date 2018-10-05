A101 4 Ekim-10 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2018 A101 aktüel indirimli ürünler fiyat listesi

A101 aktüel ürünler kataloğu yine birbirinden güzel ürünlerle dolu. A101 4-10 Ekim aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. Her hafta birbirinden güzel ürünleri satışa çıkaran marketler zinciri, tüketiciler tarafından en çok tercih edilen yerler arasında bulunuyor. A101 aktüel ürünleri, Perşembe günleri yenileniyor. 4 Ekim kataloğunda Elton marka uydu alıcılı Smart TV 1.299 TL’den, King marka K-178 clean star elektrikli dik süpürge 99.95 TL’den, King marka 5-977 komple blender seti 119.95 TL’den, Sunny marka Sierra çelik su ısıtıcı 44.95 TL’den, VESTEL marka LED ampul 6.95 TL’den, aynalı banyo dolabı 79.95 TL’den, ahşap fiskos masası 35 TL’den satışa çıkarılıyor. Öne çıkan ürünler arasında SEG marka 6 çekmeceli 220 L brüt hacme sahip SEG marka SDF 2451 M derin dondurucu yer alıyor. 899 TL fiyatı ile katalogda yer alan ürünüm 2 adet dondurucu bölmesi, 4 adet dondurucu çekmecesi, değiştirilebilir kapı açılış yönü bulunuyor. Mickey Mouse ürünleri de bu hafta yoğun ilgi göreceğe benziyor. Lisanslı tek kişilik nevresim seti 39.95 TL’den, lisanslı kırlent 9.95 TL’den, lisanslı tek kişilik çarşaf seti 24.95 TL’den, lisanslı halı 34.95 TL’den, lisanslı tek kişilik yatak örtüsü 29.95 TL’den satışa çıkarılıyor. Lisanslı masa örtüsü 12.95 TL, lisanslı çift kişilik nevresim seti 49.95 TL,lisanslı kız ve erken çocuk bornozu adedi 24.95 TL, lisanslı bayan bornoz 39.95 TL, lisanslı banyo havlusu 16.50 TL, Mobetto marka 4 kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap 165 TL, 4 sepetli çok amaçlı dolap 85 TL fiyatı ile katalog içerisinde yer alıyor. A101 aktüel ürünlerinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

A101 4-11 EKİM 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

A101 4 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

4 Ekim kataloğunda Elton marka uydu alıcılı Smart TV 1.299 TL’den, King marka K-178 clean star elektrikli dik süpürge 99.95 TL’den, King marka 5-977 komple blender seti 119.95 TL’den, Sunny marka Sierra çelik su ısıtıcı 44.95 TL’den, VESTEL marka LED ampul 6.95 TL’den, aynalı banyo dolabı 79.95 TL’den, ahşap fiskos masası 35 TL’den satışa çıkarılıyor. Öne çıkan ürünler arasında SEG marka 6 çekmeceli 220 L brüt hacme sahip SEG marka SDF 2451 M derin dondurucu yer alıyor. 899 TL fiyatı ile katalogda yer alan ürünüm 2 adet dondurucu bölmesi, 4 adet dondurucu çekmecesi, değiştirilebilir kapı açılış yönü bulunuyor. Mickey Mouse ürünleri de bu hafta yoğun ilgi göreceğe benziyor. Lisanslı tek kişilik nevresim seti 39.95 TL’den, lisanslı kırlent 9.95 TL’den, lisanslı tek kişilik çarşaf seti 24.95 TL’den, lisanslı halı 34.95 TL’den, lisanslı tek kişilik yatak örtüsü 29.95 TL’den satışa çıkarılıyor. Lisanslı masa örtüsü 12.95 TL, lisanslı çift kişilik nevresim seti 49.95 TL,lisanslı kız ve erken çocuk bornozu adedi 24.95 TL, lisanslı bayan bornoz 39.95 TL, lisanslı banyo havlusu 16.50 TL, Mobetto marka 4 kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap 165 TL, 4 sepetli çok amaçlı dolap 85 TL fiyatı ile katalog içerisinde yer alıyor. A101 aktüel ürünlerinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

A101 10 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Henüz 10 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde sizlerle olacak.

A101 YÖNETİM KURULU

Ahmet Yaşar AYDIN

A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar AYDIN, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunu olup, Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Turgut AYDIN

Turgut AYDIN, 1942 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. Henüz 15 yaşındayken, İstanbul'a göç ederek iş hayatına atıldı. Örnek bir Anadolu girişimcisi enerjisiyle, önce birçok ticari, sonra da sanayi şirketleri kurdu. Aydın Örme, tekstil sektöründe, en çok bilinen kuruluştur.

2000 yılında hizmete giren Memorial Sağlık Grubunun çoğunluk hissesi, Turgut AYDIN ve ailesinin olup, kalan hisseler eşit biçimde, İngiliz ve Katar fonlarına aittir.

2008 yılında kurduğu English Home Mağazacılık, Türkiye'de 280'e, yurt dışında 75'e ulaşan mağazaları ile, ev tekstili perakendesinin lider kuruluşudur.

2009 sonunda satın aldığı A101'i, 6 yıl içerisinde, Türkiye'nin 81 ili ve 800'ün üzerinde ilçesinde binlerce mağazayla hizmet verir duruma getirmiştir. Turgut AYDIN şirketlerinde, 2015 sonu itibariyle 36 bin kişi çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ayhan AYDIN

A101 Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan AYDIN, 1970 yılında İstanbul'da doğdu. ABD Point Park Üniversitesi İşletme mezunu olup, Evli ve 2 çocuk babasıdır.