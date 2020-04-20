A101 23 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında mı? A101 aktüel ürünleri neler?

A101 23 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında şimdiden araştırılmaya başlandı. A101 her hafta olduğu gibi bu hafta da Perşembe günü raflarını birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle dolduruyor. Ramazan ayına ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'na özel aktüel ürünler de getiren A101'in bu haftaki kataloğuna göre, karakter lisanslı tek kişilik nevresim seti 49,95 TL'den, akülü araba 499,95 TL'den, 12 jant bisiklet 139,95 TL'den satılıyor.