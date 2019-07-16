A101 18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu dopdolu! 2019 A101 aktüel ürünleri neler?

A101 18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta birbirinden güzel aldın aldın fırsat ürünlerini raflarına ekleyen markete bu hafta da birçok yeni ürün geliyor. 18 Temmuz’da pilates seti 36,95 TL’den, pilates matı 21,95 TL’den, pilates silindiri 32,95 TL’den, 10 kg. plastik dambıl 49,95 TL’den satışa çıkarılıyor. Felix yağ ve su ölçer dijital baskül 59.95 TL, Kiwi marka elektrikli cezve 29.95 TL, Fantom dik süpürge 119 TL fiyatı ile broşürde yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunu tamamı…

A101 18 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU