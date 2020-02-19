970 milyon lira hibeyle köye dönüş

Devletin işsizliği azaltmak, nüfusun şehirde yığılmasının önüne geçmek ve tarım ile hayvancılığı güçlendirmek için uygulamaya koyduğu kırsal kalkınma destekleri yoğun ilgi görüyor. Kırsal kalkınma desteklerinin son etabına 6 bin 591 başvuru yapılırken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kabul edilen 2 bin 745 projeye 1 milyar liraya yakın hibe verileceğini açıkladı.

YOĞUN BAŞVURU

Bu desteklerden faydalanmak için 81 ilin Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılan başvuruların 14 Kasım 2019’da sona erdiğini anımsatan Pakdemirli, proje kapsamında il müdürlüklerine 6 bin 591 başvuru yapıldığını aktardı. Pakdemirli, ilk değerlendirme sonucunda başvuruların 2 bin 783’ünün bakanlığa gönderildiğini bildirerek, “Merkez Değerlendirme Komisyonu bu başvuruların 2 bin 745’ini desteklemeye uygun gördü. Uygun görülen 1063 adet ekonomik yatırım projesine 814 milyon 444 bin lira, 1682 adet ekonomik altyapı yatırım projesine de 155 milyon 729 bin lira olmak üzere toplamda 2 bin 745 projeye 970 milyon 173 bin lira hibe sağlayacağız. Bu projeler sayesinde 14 bin 839 kişiye istihdam da sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

SON TARİH 15 KASIM

Uygun görülen proje sahipleri ile il müdürlükleri arasında hibe sözleşmelerinin imzalanacağını kaydeden Pakdemirli, böylece yatırım sürecinin başlayacağını ve 15 Kasım 2020’ye kadar projelerin fiziki olarak tamamlanacağını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kırsal kalkınma destekleri arasında ayrıca ‘Genç Çiftçi Projesi’, ‘300 Koyun Projesi’ ve ‘Düve Desteği Projesi’ de bulunuyor.



EN FAZLA YATIRIM ÇİFTLİK PROJELERİNE

Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması projesi: 375

Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması projesi: 80

Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması projesi: 15

Çelik silo (tarımsal ürünlerin depolanması) projesi: 58

Soğuk hava deposu projesi: 53

Yenilenebilir enerji kullanan seralar projesi: 35

Yenilenebilir enerji üretim tesisi projesi: 66

Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması projesi: 10

Büyükbaş, küçükbaş, hindi ve kaz yetiştiriciliği, su ürünleri ve kültür mantarı üretimine yönelik sabit yatırım tesisi projesi: 371

Kırsal turizm yatırımı: 10

Çiftçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi: 1659

El sanatları ve katma değerli ürünler: 12

Bilişim sistemi yatırımı: 1